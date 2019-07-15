В России и мире

Названы регионы с самыми высокими зарплатами у врачей

Средняя зарплата российских врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 79,2 тысячи рублей, следует из статистики Росстата за первое полугодие 2019 года, сообщает «Лента.Ру».

Больше всего зарабатывают врачи Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — в среднем по 188,8 и 183,3 тысячи рублей соответственно. Также высокие зарплаты получают врачи и медработники с высшим образованием Ненецкого автономного округа (171,7 тысячи рублей), Сахалинской (155,1 тысячи рублей) и Магаданской областей (152,9 тысячи рублей), Москвы (143,5 тысячи рублей) и Камчатского края (136,4 тысячи рублей).

По данным ведомства, средняя зарплата врачей в Псковской области - 53,3 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты — около 48 тысяч рублей — получают врачи в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, в Карачаево-Черкесии средняя зарплата составила 44,7 тысячи рублей, в Северной Осетии — 44,4 тысячи рублей, а в Ингушетии — 44,3 тысячи рублей.