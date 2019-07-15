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Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой

В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии, передает «Интерфакс».

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию», - заявили в министерстве обороны России в пятницу.

«Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь», - заявили в военном ведомстве РФ.

Там подчеркнули, что «все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки».

Ранее МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.

Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. По некоторым данным, речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию.

В то же время румынский телеканал Antena 3 заявляет, что Румыния не выдала лицензию на транспортировку, и потому технику не отправляли по Дунаю. По данным телеканала, она была доставлены в Белград транспортными самолетами еще в начале недели.