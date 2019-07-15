Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Нашествие Фотоконкурс
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Трагедия в Острове
100 тысяч рублей за второго ребенка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Тень выборов
 
 
 
ещё В России и мире 15.07.2019 21:380 Первый концерт Юрия Шатунова после операции состоится в Пскове 26.07.2019 22:550 Генерала обвинили в домогательствах к полковнику 26.07.2019 21:590 Безработица установила абсолютный рекорд в истории России 26.07.2019 19:240 Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой 26.07.2019 18:531 Названы регионы с самыми высокими зарплатами у врачей 26.07.2019 17:210 Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом
 
 
 
Самое популярное 24.07.2019 13:482 Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото 23.07.2019 18:408 Псковский нарколог рассказал о вреде пива 26.07.2019 14:102 Стали известны подробности инцидента с ребенком, которому отрубили пальцы в Бежаницком районе 25.07.2019 14:107 Как будет застраиваться Псков по новому градостроительному проекту? 23.07.2019 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Безработица установила абсолютный рекорд в истории России

26.07.2019 21:59|ПсковКомментариев: 0

Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, показатель безработицы в стране обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Отмечается, что в июне в России насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента.

Численность трудоспособного населения за три последних месяца наоборот выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
По вашему мнению, на каких направлениях работы по профилактике терроризма и предупреждению преступности должны сосредоточиться правоохранители и органы власти?
В опросе приняло участие 151 человек
26.07.2019, 23:010 В Бежаницкой средней школе отремонтировали спортивный зал 26.07.2019, 22:550 Генерала обвинили в домогательствах к полковнику 26.07.2019, 21:590 Безработица установила абсолютный рекорд в истории России 26.07.2019, 21:400 Замруководителя ФАС России рассказал о выполнении соглашения о взаимодействии с Псковской областью
26.07.2019, 21:170 8 уголовных дел возбуждено в Псковской области в ходе операции «Нелегал-2019» 26.07.2019, 21:000 Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» откроется в Чихачевской средней школе 26.07.2019, 20:520 Во избежание повторения трагедии со смертью семьи глава Островского района попросил жителей ограничить доступ в подъезды 26.07.2019, 20:452 Рабочая встреча Михаила Ведерникова и Виталия Мутко состоялась в Москве
26.07.2019, 20:420 В Пушкинском Заповеднике открылся фестиваль «Псковские жемчужины» 26.07.2019, 20:210 Минтруд ожидает дальнейшего падения рождаемости 26.07.2019, 19:341 Путин утвердил поправки Турчака в закон о местном самоуправлении 26.07.2019, 19:240 Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой
26.07.2019, 19:120 Победителями конкурса грантов стали 15 фермерских хозяйств Псковской области 26.07.2019, 19:070 Поэты из Башкортостана приехали в Псковскую область на встречу с заключенными 26.07.2019, 18:531 Названы регионы с самыми высокими зарплатами у врачей 26.07.2019, 18:416 Никому не нужный Плюшкин
26.07.2019, 18:300 Разыграны контракты на ремонт дворов в Пскове 26.07.2019, 18:152 ФАС России: Рост цен на нефтепродукты - не сговор, а реальная ситуация на рынке 26.07.2019, 18:081 Повышение зарплат муниципальным служащим - важная, необходимая и своевременная инициатива - Полонская 26.07.2019, 18:010 В Пскове презентовали сборник, ломающий стереотипное отношение к России
26.07.2019, 17:554 Интерактив: Хождение по мукам 26.07.2019, 17:470 Пскович за незаконный сбыт наркотиков проведет шесть лет в тюрьме 26.07.2019, 17:450 До +31 градуса ожидается завтра в Псковской области 26.07.2019, 17:370 Сотрудники СИЗО-1 приняли участие в установлении Поклонного креста в Псковском районе
26.07.2019, 17:330 Специалисты «Псковэнерго» отработали взаимодействие по ликвидации последствий природной стихии 26.07.2019, 17:241 Псковский спортсмен завоевал звание чемпиона России на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах 26.07.2019, 17:210 Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом 26.07.2019, 17:100 Псковских полицейских поощрят за оказание помощи гражданам
26.07.2019, 17:000 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Строительство» 26.07.2019, 16:491 Фотофакт: Пешеходная дорожка в парке Победы как после войны 26.07.2019, 16:460 Тонкие материи 26.07.2019, 16:400 ФАС России: Проконкурентное поведение органов власти еще не стало нормой в Псковской области
26.07.2019, 16:230 «Семейная приемная» продолжает оказывать помощь жителям Псковской области 26.07.2019, 16:110 К первому юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 26.07.2019, 16:030 Медведев сообщил о дополнительном финансировании регионов на школьные автобусы и «скорые» в объеме до 10 млрд рублей 26.07.2019, 15:570 На базе отдыха «Алоль» остались последние свободные места в августе
26.07.2019, 15:523 В шашлычной в деревне Череха Псковского района купили лаваш с опарышами. ВИДЕО 26.07.2019, 15:520 Замруководителя ФАС рассказал о борьбе с картельными сговорами 26.07.2019, 15:460 Освещение на дороге Р-56 в десяти населенных пунктах Псковской области заработает до конца года 26.07.2019, 15:440 Псковичка завоевала серебро во Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
26.07.2019, 15:320 Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% 26.07.2019, 15:300 Бизнес-омбудсмен напоминает о правах предпринимателей при проведении кадастровой оценки земельных участков 26.07.2019, 15:220 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан в Бурачках 26.07.2019, 15:000 В региональном Управлении Росгвардии прошел турнир по мини-футболу
26.07.2019, 14:483 Псковичка погибла в аварии в Петербурге, двое маленьких детей в тяжелом состоянии. ВИДЕО 26.07.2019, 14:260 Уголовный розыск ищет уроженца Печорского района с татуировкой «За ВДВ» 26.07.2019, 14:102 Стали известны подробности инцидента с ребенком, которому отрубили пальцы в Бежаницком районе 26.07.2019, 14:010 Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана
26.07.2019, 13:450 Великолукские единороссы привели в порядок братское захоронение железнодорожников 26.07.2019, 13:360 В Великих Луках прошли мероприятия в честь Александра Матросова 26.07.2019, 13:190 Интерактив: Когда уже откроется новая дорога на улице Юности в Пскове? 26.07.2019, 13:100 ФАС России о работе с Псковской областью: Мы не собираемся быть контролерами или надзирателями
26.07.2019, 12:570 В Пскове прошла презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы» 26.07.2019, 12:570 «Газпром межрегионгаз Псков» информирует крупных потребителей о наличии задолженности 26.07.2019, 12:510 В псковской школе № 1 идет работа по обустройству «кикоинского класса» 26.07.2019, 12:501 Завтра в ТЦ «Максимус» состоится шоу с миньонами
26.07.2019, 12:330 Уникальные документы XVIII века из фондов Генштаба и простреленный пулей устав представлены на выставке в Пскове. ФОТО 26.07.2019, 12:110 На доплаты к пенсиям выделят еще 4 млрд рублей 26.07.2019, 12:040 29 июля заканчивается прием документов от кандидатов на сентябрьские выборы в Псковской области 26.07.2019, 11:570 Депутаты заслушали отчет о деятельности главы Великих Лук за 2018 год
26.07.2019, 11:520 Бизнесменов защитят от неправомерных арестов 26.07.2019, 11:520 Субсидии на капремонт и ремонт дворов выделены Великим Лукам 26.07.2019, 11:451 Псковская область получит 200 млн рублей на ремонт музыкальных школ 26.07.2019, 11:400 Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Великих Луках
26.07.2019, 11:324 В 90-е годы Пыталово чуть не вернули Латвии, рассказал бывший замглавы МИД 26.07.2019, 11:220 ВОЗ: более 257 млн человек заражены гепатитом B 26.07.2019, 11:130 Кадастровая палата назвала основные правила покупки дачи 26.07.2019, 11:122 Правительство определилось, как оценивать работу губернаторов
26.07.2019, 11:040 Замруководителя ФАС Андрей Цыганов станет гостем программы «Собственной персоной» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 26.07.2019, 10:440 Более ста современных образовательных центров появятся в школах Псковской области в 2020 году 26.07.2019, 10:300 ПЛН-ТВ: Проблемы велодвижения в Пскове 26.07.2019, 10:290 Псковичей приглашают провести день физкультурника вместе с Молодежным центром
26.07.2019, 10:211 С июля псковичи стали выходить на пенсию по новым пенсионным правилам 26.07.2019, 10:180 Баня горела в Дедовичском районе из-за неисправности печи 26.07.2019, 10:160 В Пскове презентуют книгу «Российско-латвийские языковые и культурные связи в прошлом, настоящем и будущем». 26.07.2019, 10:055 Тень выборов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.