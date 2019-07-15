В России и мире

Безработица установила абсолютный рекорд в истории России

Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, показатель безработицы в стране обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Отмечается, что в июне в России насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента.

Численность трудоспособного населения за три последних месяца наоборот выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.