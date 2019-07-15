В России и мире

Генерала обвинили в домогательствах к полковнику

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на Military.com. Сам генерал не признает вину и категорически отрицает обвинения.

Уточняется, что Хайтен является командующим ядерными силами США, а также противоракетной обороны и космическими силами.

По информации журналистов, полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что в 2017 году после конференции генерал зашел к ней в номер, сел на кровать и стал приставать. После этого она неоднократно подвергалась непристойным прикосновениям с его стороны, уточнила полковник.

В 2019 году жалоба военнослужащей была рассмотрена, после чего было принято решение не привлекать генерала к военному трибуналу по причине недостаточной доказательной базы.

Однако ряд военных недовольны тем, как проводилось расследование. Кроме того, Хайтен отказался пройти тест на детекторе лжи.