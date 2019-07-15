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Счетная палата не увидела эффекта от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам

26.07.2019 23:05|ПсковКомментариев: 0

В результате отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, которая проводилась для того, чтобы сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, не было достигнуто ожидаемого эффекта. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, передает «Коммерсант».

По словам Светланы Орловой, это связано с тем, что число работающих пенсионеров ежегодно уменьшается. «В ближайшие годы объем трансферта (передачи средств) на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится»,— приводятся слова аудитора на сайте Счетной палаты.

Она также заявила, что в 2020 году трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в Пенсионный фонд составит почти 2 трлн руб.

«Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики»,— сказала представитель Счетной палаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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