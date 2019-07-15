В России и мире

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Российскую газету».

Первое место заняла ошибка в ударении в слове «звонит». По словам профессора, заведующей кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалии Блиновой, произношение слова как «звОнит» сразу выдает некультурного человека.

На втором месте оказались слова «ихний» и «евонный», которые являются просторечиями, относящиеся к уральским диалектизмам.

Третью позицию заняло слово «ложить», а следом за ней идет искаженное слово «платить» — «плОтят».

Пятой позорной ошибкой стало слово «договорА». Эксперт отметила, что кроме «договОры» другого произношения быть не может.

Также отметилась и ошибка в склонении числительных. Так, в пример Блинова привела «А было это в двухтысячно первом году». По ее словам, такой ошибкой часто грешат чиновники.

Также она упомянула избыточные понятия «более лучше», ошибка в названии кофе эспрессо — «экспрессо», незнание разницы между «надевать» и «одевать», а также ошибка в ударении слова «торты» — многие часто произносят его как «тортЫ».