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Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые

Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки. Об этом пишет «Газета.ру».

В яблоках было найдено огромное количество полезных бактерий, способных оказывать положительное влияние на организм человека, в частности — на желудочно-кишечную систему. При этом всего в каждом грамме магазинных и домашних яблок содержалось около 500 тысяч разнообразных бактерий.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что 90% полезнейших микроорганизмов-пробиотиков находится в сердцевине яблока.

Таким образом, чтобы получить пользу от фрукта, его необходимо съедать вместе с огрызком.