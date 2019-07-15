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Microsoft рассекретила новый дизайн Windows

В тестовой версии операционной системы Microsoft Windows под номером 20H1 Build 18947 обнаружили новое оформление «Центра управления» и меню «Пуск». Об этом пишет «Лента.ру».

Эта версия операционной системы является внутренней и не предназначена для тестирования сторонними людьми. Однако из-за ошибки Microsoft к ней получили доступ и участники программы Windows Insider.

Новое меню «Пуск» лишилось фирменных плиток, и вместо него теперь показываются иконки предлагаемых приложений, строка поиска и все установленные программы. В новом «Центре управления» теперь есть быстрые настройки системы, а уведомления появляются над блоком с кнопками.

Указывается, что эта сборка не проходила внутреннее тестирование Microsoft, и компания оперативно устранила утечку. По словам инсайдеров, это могла быть ранняя версия будущей операционной системы Windows Lite.