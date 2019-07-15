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Путин начал погружение к месту гибели советской подлодки

Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе. Глава государства отправился к месту, где затонула советская подлодка Щ-308 времен Великой Отечественной войны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Российский лидер погружается на аппарате C-explorer 3.11 в районе острова Готланд. Субмарина, являющаяся целью мероприятия, была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого возглавляет Путин.