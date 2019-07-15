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На Аляске во время свадебного путешествия погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске. Об этом сообщила в фейсбуке помощница режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот, пишет РИА Новости.

«Погибла главная героиня фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, вчера, на Аляске. Переходя реку Текланика», — написала она.

По информации неких источников, актриса поехала на Аляску в свадебное путешествие.

По некоторым данным, 24-летняя девушка вместе с мужем пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. Молодожены хотели пересечь реку Текланика, но Веронику смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.

Вероника Никонова родилась в Минске, где окончила театральную школу. В 13 лет сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Несколько лет назад она переехала в США.