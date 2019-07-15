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Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом, как пишут РИА «Новости», сообщил его сын на своей странице в соцсети «Facebook».

Источник: РИА «Новости»

«Мой папа. Ушел в восемь утра, в день своих именин», - написал Владимир Кара-Мурза-младший.

Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.

После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне — Первый канал) перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века".

После ухода с НТВ журналист сотрудничал с телеканалами «ТНТ», «ТВ-6», «ТВС», «RTVi» и каналом «Сетевое общественное телевидение». Кроме того, работал на различных радиостанциях.

В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.