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В главном военно-морском параде в Петербурге участвовало 4 тысячи военнослужащих

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Как пишет ТАСС, парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ - фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов».

Затем действо перенеслось на Кронштадтский рейд, над Невой и Финским заливом пролетели самолеты-амфибии «Бе-200», самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения «А-50», многоцелевые истребители «Су-30СМ» последнего поколения.

Непосредственное участие в параде приняли более 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава».