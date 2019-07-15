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Жителей Тулуна Иркутской области эвакуируют из-за угрозы нового паводка

Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС. Как пишет ТАСС, сообщение пришло 28 июля.

Источник: ТАСС

«Эвакуация населения проходит в настоящее время в городе Тулуне и Тулунском районе из-за угрозы дождевого паводка. Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления. В городе Тулуне это районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК. В Тулунском районе эвакуация проходит в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь, Евдокимовский», - говорится в сообщении.

В Тулунский район из Братска направлен вертолет «Ми-8» МЧС России для эвакуации населения.

Как сообщил ТАСС мэр Тулуна Юрий Карих, жителей размещают в пунктах временного пребывания. Число эвакуированных пока не известно. «Сколько будет [людей], столько и эвакуируем. [Направим их] туда, где место будет: лыжная база, зал борьбы и детский сад "Теремок"», - сказал Карих.

Как сообщается на сайте администрации Тулуна, по данным на 16.00 (11.00 по Москве), уровень воды в реке Ия составляет 670 сантиметров при критическом 700 сантиметров. По прогнозу, уровень в ближайшее время может подняться до 770 сантиметров.

За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, утром в воскресенье было подтоплено 70 придворовых территорий.