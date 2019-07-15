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Интервью с президентом России Владимиром Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью журналиста телеканала «Fox News» Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми». Об этом сообщается на сайте канала, пишет портал «Лента.ру».

Источник: РИА «Новости»

Уоллес номинирован в категории «Выдающееся интервью». Отмечается, что это первая номинация на главную телевизионную премию страны в истории канала. Объявление победителей «Эмми» состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

Источник: «Fox News»

Беседа Уоллеса с российским лидером состоялась в июле 2018 года в Хельсинки по завершении американо-российского саммита, где Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Путин ответил на вопросы Уоллеса о вмешательстве Кремля в выборы президента США.

Тогда же журналист пообщался с Трампом, которого и демократы, и республиканцы раскритиковали за то, что он не поднял во время саммита вопрос вмешательства Москвы в американский избирательный процесс.

Комментируя номинацию, журналист пошутил, что Путин может попытаться присвоить себе его награду, как это было в 2005 году, когда президент попросил у владельцев футбольного клуба «The New England Patriots» посмотреть чемпионское кольцо, но не вернул его.