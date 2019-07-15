В России и мире

Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр

Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, предоставленном«Известиям».

Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

Эксперты считают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.

«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», - заявил замглавы НСФР Александр Наумов