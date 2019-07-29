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Личный врач Навального заявила о возможном отравлении оппозиционера

Личный врач главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу», что у Алексея Навального диагностировали аллергическую реакцию, известную как «крапивница».

Анастасия Васильева рассказала, что пришла в городскую клиническую больницу №64, куда из спецприемника доставили Алексея Навального, вместе с еще одним лечащим врачом оппозиционера Ярославом Ашихминым. Однако, по словам госпожи Васильевой, главврач больницы Ольга Шарапова запретила им проводить осмотр господина Навального. «Но нам удалось все-таки через дверь (честное слово - настоящий абсурд!) осмотреть нашего пациента, собрать жалобы и анамнез. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации. Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица"», - написала в Facebook госпожа Васильева.

Господин Казахмедов рассказал, что политика осмотрели врач-терапевт и главный иммунолог-аллерголог Москвы. «Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы"», - сообщил господин Казахмедов. Врач-иммунолог пришла к выводу, что отеки и высыпания на лице вызваны «контактным дерматитом в области лица и ангиоотеком параорбитальной области».

Васильева настаивает на судебно-медицинской и химической экспертизе. В эфире телеканала «Дождь» она заявила, что взяла у политика футболку и волосы, чтобы провести необходимые анализы.

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток около своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Из спецприемника господина Навального госпитализировали с приступом острой аллергии.

Акция в Москве, по официальным данным МВД, собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов «Ъ», на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.