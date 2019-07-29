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Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры. Артистка обнаружила свой Mercedes поврежденным и обратилась в полицию в ночь на воскресенье, 28 июля. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает РЕН ТВ, у автомобиля, который был припаркован во дворе дома на Фрунзенской набережной, оказались разбиты стекла.

Впоследствии полицейские задержали 35-летнего поклонника Земфиры. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», он работал грузчиком. Мужчина признался, что повредил иномарку, чтобы привлечь внимание своего кумира.

Фаната отпустили под подписку о невыезде, пишет «Газета.ру». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если дело возбудят по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), мужчину могут оштрафовать на сумму до 40 тыс. рублей. Максимальное наказание по данной статье - два года лишения свободы.