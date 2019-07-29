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Мошенники изобрели новый способ кражи денег через Интернет

Киберпреступники «изобрели» программу-скиммер, нацеленную на кражу платежных данных. Как сообщает Security Lab co ссылкой на исследование специалистов из Sucuri, такой зловредной программой могут быть заражены слабозащищенные сайты в сети Интернет.

Заявлено, что одна из киберпреступных группировок уже использует поддельные домены Google для размещения и загрузки скиммера с поддержкой нескольких платежных шлюзов. Специалисты из Sucuri провели исследование и обнаружили, что один из web-сайтов был заражен скиммером для хищения данных платежных карт, загружающим JavaScript-код с вредоносного интернационализированного домена.

Злоумышленники используют интернационализованные доменные имена (IDN) для маскировки серверов, на которых размещается вредоносный контент, с целью замаскировать трафик от вредоносных доменов под пакеты, доставляемые с легитимных сайтов. Использование IDN для маскировки сервера — одна из популярных тактик, используемых злоумышленниками в фишинговых кампаниях.

Поскольку существуют определенные символы, которые могут казаться одинаковыми, но иметь разные коды ASCII (например, «а» в кириллице и латинская буква «а»), злоумышленник может «подделать» URL-адрес web-страницы. Вместо перехода на легитимный сайт пользователя могут перенаправить на вредоносный портал, идентичный реальному. Таким образом преступники могут собирать личную или финансовую информацию, а затем использовать и/или продавать ее.

Одной из отличительных возможностей скиммера, используемого в новых атаках является возможность автоматически изменять свое поведение, если сайт открывается в браузерах Google Chrome или Mozilla Firefox. В таком случае во избежание обнаружения скиммер не будет отправлять собранные данные на C&C-сервер.

Скрипт скиммера также поддерживает десятки платежных шлюзов, что указывает на тщательную подготовку преступников к этой кампании, отмечают специалисты Sucuri.