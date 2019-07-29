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Приложение WhatsApp на компьютере будет работать без подключения к смартфону

В WhatsApp можно будет работать с компьютера даже при выключенном смартфоне. Программисты работают над системой, которая позволит одновременно использовать один аккаунт на нескольких устройствах, передает РБК. Сейчас требуется, чтобы WhatsApp на смартфоне был подключен к интернету.

В перспективе же пользователи смогут получать доступ к своему аккаунту с других устройств, даже если на основном нет интернета. Система находится в разработке, а сроки ее возможной реализации, к сожалению, не указываются.

Кроме того, разработчики WhatsApp сообщили о тестировании функции быстрого редактирования файлов мультимедиа. Она появится как на платформе iOS, так и на Android, и позволит менять изображения, не выходя из мессенджера. Это также сэкономит память на телефоне, так как лишние файлы на нем не будут сохраняться.