В России и мире

Человечество расходует природные ресурсы почти в два раза быстрее, чем они восстанавливаются - экологи

Человечество израсходовало объем природных ресурсов на 2019 год, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network. С понедельника, 29 июля, население планеты начинает жить «в долг», говорится в отчете.

«Человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты», — пояснили исследователи в своем отчете. В нем также указано, что в этом году Всемирный день экологического долга наступил на два месяца раньше запланированного срока.

Исследователи подчеркивают, что использование воды, воздуха и почвы «в долг» будет иметь последствия. В частности, он проявится в виде исчезновения лесов, эрозии почвы и потери биологического разнообразия. Эти явления, в свою очередь, приведут к изменению климата.