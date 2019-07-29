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Думе предложили перенести дату, с которой передача бездомных животных в приюты будет обязательной

В Государственную думу внесен законопроект о переносе с 2020 на 2022 год срока вступления в силу положений закона об обязательной передаче животных без владельцев в приют для животных. Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, передает «Интерфакс».

Ее автор - законодательное собрание Ленинградской области. Там напоминают, что 19 декабря 2018 года принят закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому, в частности, с 1 января 2020 года животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

Принятый закон относит к полномочиям правительства РФ утверждение методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных. Однако на данный момент соответствующие нормативные правовые акты правительством РФ не приняты, отмечается в пояснительной записке.

В то же время имеются основания полагать, что лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать требованиям.

К тому же, после принятия соответствующего подзаконного нормативного правового акта в той или иной редакции у уже созданных приютов для животных останется не так много времени для того, чтобы обеспечить выполнение новых требований федерального законодательства с учетом того, что указанные требования будут являться обязательными для исполнения с 1 января 2020 года.

Что же касается тех субъектов РФ, в которых приюты для животных еще не созданы, то для их создания также потребуется значительное количество времени и финансовых средств, говорится в проекте закона.

Законодательное собрание Ленинградской области предлагает продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют для животных станет общеобязательной, до 1 января 2022 года.

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными в декабре 2018 года, спустя восемь лет после того, как законопроект был внесен на рассмотрение. В нем, помимо запрета на отстрел безнадзорных животных, оговорены правила выгула собак. Документом также запрещается содержать дома диких животных, а также организовывать контактные зоопарки.