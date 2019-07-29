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Россия и Иран проведут совместные учения

Командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади заявил, что Россия и Иран устроят совместные морские военные учения. Об этом сообщает агентство IRNA. Ханзади подчеркнул, что договоренность о проведении маневров уже достигнута.

По словам иранского командующего, учения состоятся в северной части Индийского океана. Как добавляет военный, маневры, могут, в том числе, пройти в районе Ормузского пролива.

Как передает «Газета.Ру», Ханзади также надеется, что учения устроят «в ближайшее время» и «до конца текущего года». По его информации, в ближайшее время состоится встреча для их координации и планирования.