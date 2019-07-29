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Почтальон купил на украденные пенсии автомобиль и сдался полиции

Почтальон в Пензенской области похитил пенсии жителей Наровчатовского района, однако позже сам пришел в полицию и сознался в преступлении. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.

20 июля подозреваемый получил в отделении пять опечатанных сумок, в которых находились более 2,1 миллиона рублей пенсионных выплат. Позже мужчина скрылся вместе с деньгами.

Через некоторое время сотрудник почты сам пришел в полицию и признал вину. Он передал правоохранительным органам купленный на похищенные деньги автомобиль, а также около 1,6 миллиона рублей. По словам виновного, на преступление его подтолкнуло желание улучшить свое материальное положение.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.