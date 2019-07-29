В России и мире

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

instagram.com/jasminshor

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как отмечается, до этого в отношении депутата возбудили дело по факту его незаконного выезда из страны.

Уточняется, что в 2017 году в Молдавии его приговорили в 7,5 годам тюрьмы. Причиной этого стало его участие в банковских махинациях.

По решению суда ему запретили покидать территорию Молдавию.