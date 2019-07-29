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Двое детей пытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое детей, семи и восьми лет, пытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на РБК и ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел 26 июля в Железнодорожном районе города. Двое детей пришли в магазин и попытались украсть игрушки. Продавщица заметила это и попыталась помешать, однако один из мальчиков начал стрелять по ней из игрушечного пистолета. «Когда женщина закрыла двери магазина, одному из мальчиков удалось убежать. Стрелявший по продавщице был старшим из ребят», - отметил представитель свердловского МВД.

По его словам, дети постоянно ходили в этот магазин, и работники подозревали мальчиков в воровстве.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. С детьми и их родителями будет проведена профилактическая беседа. Скорее всего, старшего мальчика поставят на профилактический учет, сообщили в МВД.