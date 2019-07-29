В России и мире

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

Маркетплейс AliExpress и онлайн-площадка Tmall (входят в группу Alibaba) собрались создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами, переговоры ведутся в том числе с Игорем Чапуриным (бренд Chapurin), сообщает в среду газета «Ведомости».

Как пояснил изданию представитель AliExpress и Tmall в РФ Антон Пантелеев, цель такого сотрудничества - привлечь интересующихся модой покупателей и показать им, что покупать дорогие товары на AliExpress «не страшно».

По его словам, Чапурин станет первым дизайнером, с которым маркетплейс выпустит совместную коллекцию, после чего компания намерена регулярно выпускать коллаборации с российскими и зарубежными дизайнерами. Лимитированная коллекция базовой одежды и аксессуаров Чапурина планируется к мартовской распродаже 2020 года, кроме того, на базе Tmall появится онлайн-магазин Чапурина.

PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов подтвердил, что такие переговоры ведутся.

Кроме того, AliExpress и Tmall планируют сотрудничать с известными брендами, например, со «Смешариками» - соответствующую коллекцию одежды и аксессуаров для детей и взрослых к распродаже 11 ноября будет делать художница и фотограф Саша Фролова, известная своими инсталляциями из латекса.