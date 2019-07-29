В России и мире

К «тушению» пожаров в Сибири привлекут шаманов

На священном для народов Байкала острове Ольхон в воскресенье соберутся десятки шаманов. Они будут вызывать дождь, чтобы он пролился на горящие в Сибири леса, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

В Красноярском крае, Якутии и Иркутской области в общей сложности горит 3 млн га тайги. Из этих очагов тушатся только 3,3%, остальной лес, как сообщалось, решено просто оставить выгорать. Федеральные власти возложили ответственность за ликвидацию огня на региональных чиновников.

31 июля на тушение в Якутию и Красноярский край направлены самолеты Бе-200.