В России и мире

Россиянки оказались слишком самокритичны

Российские девушки оценили свою внешность и ум.

По результатам опроса, лишь 13% россиянок считают себя красивыми, еще 13% назвали свою внешность среднестатистической. 19% женщин считают себя обычными, но зато умных втрое больше — 31% респонденток, а каждая пятая назвала себя интересной личностью, пишут «Известия».

Степень самокритичности зависит от настроения и времени суток. На момент опроса треть респонденток были недовольны своим весом, 20% россиянок не нравятся зубы и еще 19% вся фигура в целом.