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Россия и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании дипломов и степеней

31.07.2019 19:52|ПсковКомментариев: 0

Правительство России и правительство Венгрии подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Соответствующий документ опубликован на сайте Минпросвещения России, пишет ТАСС.

«Целью настоящего соглашения является облегчение взаимного признания образования и квалификации, ученых степеней, полученных в Российской Федерации и Венгрии, для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в государствах сторон в соответствии с законодательством государств сторон», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что признаются аттестаты об общем, среднем профессиональном и среднем специальном образовании, полученные в обеих странах. Дипломы о высшем образовании также являются сопоставимыми в России и Венгрии.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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