В России и мире

Эрмитаж и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве

Эрмитаж и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланированы в том числе совместные выставки, сообщила пресс-служба музея.

Среди первых намеченных мероприятий Пиотровский анонсировал акцию «Синий квадрат»: футболисты создадут собственные вариации на тему «Черного квадрата» Казимира Малевича. Их работы выставят в холле Главного штаба Эрмитажа, а затем продадут на благотворительном аукционе.

На «Газпром-Арене» будут организованы выставки с фотографиями и макетами, также в рамках сотрудничества пройдут конкурсы и мероприятия по популяризации как здорового образа жизни и спорта, так и искусства, и проектов музея. Партнеры выпустят спортивную одежду с символикой Эрмитажа. Игроки «Зенита» будут фотографироваться в музее и выкладывать селфи в инстаграме.

«Зенит» давно участвует в отдельных проектах с Эрмитажем. Планируется, что в акции «Синий квадрат» примет участие форвард «Барселоны» Малком, о переходе которого в Петербург идут переговоры.