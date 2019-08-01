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Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым.

По его словам, глава СССР, который фактически был инициатором сноса Берлинской стены, для него является героем.

«Конечно! А как еще назвать этого смелого человека?» - ответил Лоренц на соответствующий вопрос. При этом музыкант отметил, что лично знаком с политиком.

«Мы встретились на вручении музыкальной премии в Кельне. Уж где-где, а на этом мероприятии я не ожидал его увидеть. Нас представили друг другу, и мы немного пообщались», - добавил он.

Также Лоренц рассказал, что знаком с творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, так как иногда в машине слушает классическое радио.