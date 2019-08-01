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В России и мире

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

01.08.2019 10:05|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Как пишет ТАСС, об этом журналистам сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», - заявил Сергей Абанин.

По словам Абанина, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию, в том числе прогнозу, который был подготовлен «Антистихией» весной 2019 года.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», - сказал Абанин.

По его данным, неблагоприятная обстановка с пожарами складывалась в этом году по всей стране. Тем не менее пожары, возникшие в Поволжье и Центральной России, были вовремя потушены.

Абанин дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьезных дождей над горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам, крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает».

Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год.

Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибирь

По мнению Абанина, лесные пожары стали крупными из-за недостаточных действий местных властей. Предупреждения и прогнозы их развития доводились до регионов. «Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования», —- резюмировал Абанин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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