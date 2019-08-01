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Финляндия с 1 сентября ужесточит визовые требования для россиян

С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у граждан России при подаче ими заявления на получение шенгенской визы все подтверждающие документы о поездке, сообщается на сайте МИД Финляндии.

Как пишет «Деловой Петербург», в настоящее время для получения визы в большинстве случаев необходимы загранпаспорт, анкета на получение визы, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, копия внутреннего российского паспорта, согласие на обработку персональных данных и страховой полис.

«Для туристов и частных поездок наиболее значительные изменения касаются описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств. Заявление на получение визы должно сопровождаться справкой о месте проживания (в Финляндии в период поездки – Ред.) и проездными билетами или, в случае ее отсутствия, письменным описанием маршрута», - сообщается на сайте МИД Финляндии. Кроме того, при подаче документов на визу необходимо будет предоставить доказательства наличия денег для путешествия. Это может быть выписка с банковского счета за последние три месяца или справка с места работы с указанием зарплаты. Также можно предоставить свидетельство о владении собственностью в России.

Ранее эти документы иногда запрашивались финской стороной, но лишь в исключительных случаях.

Кроме того, «владельцы недвижимости в шенгенской зоне, как и туристы, должны (будут) предоставить справку о доходах» для получения визы, сообщает МИД Финляндии. Такой же документ потребуют и у тех, кто намерен посетить проживающих в шенгенской зоне близких родственников.

«Обновленные требования к дополнительным документам будут опубликованы на сайте финских визовых центров в России в августе 2019 года», – добавили в МИД Финляндии.