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The Insider: Бывшая стюардесса МЧС получила миллиарды по контракту с Минобороны

Бывшая стюардесса министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Елена Шебунова заработала миллиардное состояние на контрактах с МЧС и министерством обороны, пишет The Insider.

В расследовании издания говорится, что структуры, в руководство которых она входила, заработали миллиарды рублей на строительстве военных городков. Бизнес-партнеры Шебуновой также занимаются поставкой питания и шитьем военной формы для вооруженных сил. Большинство их контрактов заключалось без проведения конкурса. Всего эти фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС 6,5 миллиарда рублей.

Как пишет Snob, у Шебуновой есть дом в поселке Жуковка, который она приобрела у одного из подрядчиков Минобороны. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, у женщины есть квартира площадью 181 квадратный метр в Москве, которая досталась ей от совладельца одной из компаний-подрядчиков МЧС.

По информации источников The Insider, Шебунова долгое время была в близких отношениях с министром обороны, бывшим главой МЧС Сергеем Шойгу. В расследовании упоминается публикация «Экспресс-газеты» от 2006 года, в которой утверждалось, что она является матерью ребенка Шойгу.