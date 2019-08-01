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Абсолютно голая Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду

Кортни Кардашьян проводит отпуск со своими близкими на курорте в Италии. Светская львица не смогла полностью отключиться от внешнего мира и решила совместить приятное с полезным - прорекламировать свой продукт прямо из бассейна отеля. Звезда шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Instagram фото, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной, сообщает 5-tv.ru.

«Poosh даст вам несколько советов, как упростить уход за кожей и сделать ее более здоровой и гладкой», - подписала пост знаменитость.

Очевидно Кортни решила пойти по стопам сестрички - Кайли Дженнер - и тоже запустила линейку косметических средств для ухода за телом под названием Poosh. Ради бренда знаменитость даже не постеснялась расстаться со своим бикини. Обнаженное тело 40-летней Кортни Кардашьян вызвало бурю обсуждений в комментариях под публикацией. В большинстве поклонники звезды восхищались ее формами и прекрасной фигурой.

«Ты самая великолепная из Кардашьян!», «Естественная и великолепная женщина!», «Я думаю, что действительно интереснее всего смотреть на вашу естественную красоту!» - написали фолловеры.

Однако среди огромной армии фанатов Кортни Кардашьян нашлись те, кто обвинил знаменитость в стремлении заработать популярность любой ценой.

«И это то, что вам нужно показывать, чтобы получать лайки?!» - возмутился подписчик.