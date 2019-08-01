В России и мире

Псковичей приглашают принять участие в мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца»

Региональный центр Президентской библиотеки в Псковской области, расположенная на улице Вокзальной, дом 48, приглашает принять участие в X Международном ежегодном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца / Foreign View», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Мультимедийный творческий конкурс «Взгляд иностранца» – это проект, призванный зафиксировать современную действительность, запечатлеть самобытность отдельно взятой страны, показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира в области религии, искусства, науки, образования, повседневной жизни, окружающей среды. Конкурс является открытым, в нём могут участвовать любые лица вне зависимости от возраста, гражданства и страны проживания. В 2019 году Президентская библиотека отмечает свое 10-летие и конкурс проводится в юбилейный десятый раз.

Старт приема фото- и видеоработ состоялся 27 июня и продлится до 14 января 2020 года. Подробная информация о проекте, а также форма регистрации и подачи конкурсных заявок размещены на сайте.

В этот раз конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View» приурочен к Году театра в России, и его девиз – «Мир как театр». Задача каждого участника конкурса – не только выполнить все его условия, но и проявить творческие навыки. Каждая работа должна стать своего рода сценой, на которой автор, подобно театральному режиссеру и драматургу, продемонстрирует свое видение окружающего нас мира, расскажет свою собственную историю.

Номинация «Национальные театры» посвящена тем, кто свято хранит многолетние традиции своей уникальной сцены. В номинации «Вся жизнь – театр» задача фотографа и оператора – показать в своих работах окружающую нас действительность. Главными действующими лицами темы «Карнавал» станут уличные актеры, музыканты и даже каскадеры. Номинация «Герои закулисья» расскажет о работниках сцены, которых зритель никогда не видит, но именно они создают неповторимую атмосферу спектакля. Фотографии и видеоролики о тех, кто только начинает свой творческий путь, войдут в номинацию «Я – актер!».

Профессиональные театральные фотографы и операторы приглашаются к участию в конкурсе в номинации «Мастера о мастерах». А для любителей, которым посчастливилось сделать необычный, интересный кадр на камеру своего гаджета, открыта номинация «Мобильное фото». Фото и видео можно загрузить с хештегом #foreignview2019 в Instagram. В этой номинации победитель определяется народным голосованием.

По традиции конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View» включает отдельную – географическую – номинацию. В этом году она носит название «Белоруссия глазами россиян, Россия глазами белорусов» и посвящена совместному историческому и культурному пути двух братских славянских народов. Прием работ по всем номинациям Х Международного ежегодного мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца / Foreign View» будет проходить до 14 января 2020 года. Награждение лауреатов состоится в феврале 2020 года.

Участники проекта не только поборются за победу, но и получат возможность стать частью мирового сообщества, которое ежегодно создаёт для будущих поколений цифровую летопись самых ярких событий современности. Лучшие снимки включаются в фотоальбом, который наряду с лучшими роликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки. Материалы, присланные на мультимедийный конкурс, становятся частью выставок на различных культурных площадках страны.