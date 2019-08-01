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В России и мире

В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов

01.08.2019 22:01|ПсковКомментариев: 0

В Индии врачи удалили ребенку 526 «зубов», образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.

Родители мальчика обратили внимание на припухлость его правой щеки и предположили, что причиной может быть кариес. Однако во время обследования стоматологи обнаружили одонтому - редкую патологию, при которой в челюсти образуется опухоль из зубных тканей и зачастую зачатки зубов.

Врачи быстро объяснили родителям, почему опухоль необходимо удалить - по мере роста она разрушит челюсть и проникнет в мягкие ткани. А вот на уговоры маленького пациента ушло несколько часов.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно, - признался отец ребенка. - Но потом мы набрались смелости и пошли на риск».

В итоге в течение почти пятичасовой операции врачи удалили 526 «зубов» (дентикул) размером от 0,1 до 15 мм. Большинство из них были достаточно хорошо сформированы - даже у самых маленьких были корни, сформированные коронковые части и эмаль.

Через пару недель мальчик, прославившийся на весь город, предстал перед журналистами. Он потрогал все еще слегка опухшую после операции щеку и заверил их, что ему не больно.

Впервые родители заметили странную припухлость, еще когда мальчику было три года. Однако врачи в государственной больнице не смогли заставить ребенка сидеть спокойно, чтобы как следует его осмотреть. В итоге точный диагноз удалось поставить лишь к семи годам, проведя компьютерную томографию и другие исследования.

«Операции было не избежать, — сказали врачи. — Но вместо того, чтобы вскрывать кость по бокам, из-за чего бы образовалась большая дыра, мы проделали отверстие в верхней ее части. К счастью, реконструкция челюсти не понадобилась. Здоровые зубы мальчика остались на месте».

«Мы никогда не видели столько зубов в одном месте», — указал глава отделения челюстно-лицевой хирургии больницы доктор Пратибха Рамани.

Из-за опухоли у мальчика не выросли два зуба в правой части нижней челюсти. Врачи отмечают, что в 16-17 лет ему можно будет установить зубные импланты.

Риск рецидива опухоли невелик. Скорее всего, она была обусловлена генетически, пояснили врачи, но и факторы окружающей среды отметать тоже нельзя.

Одонтома обычно появляется в детском или подростковом возрасте, когда идет рост постоянных зубов. Нередко она протекает бессимптомно и об опухоли становится известно, только когда она начинает разрушать кость, образуя свищи и язвы. Твердые одонтомы (содержащие не только соединительные, но и зубные ткани) могут смещать и повреждать зародыши зубов, а также уже созревшие зубы.

Чем раньше будет обнаружена опухоль, тем выше шансы минимизировать последствия ее образования. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактический осмотр у стоматолога.

Предыдущий рекорд по количеству дентикул в одонтоме был поставлен тоже в Индии — в Мумбаи в 2014 году. 17-летний юноша обратился к стоматологу с жалобами на боль и припухлость в правой части нижней челюсти. В больнице города Булдхана, откуда был родом юноша, врачи не смогли установить причину недомогания и направили пациента в мумбайскую больницу, где после хирургического вмешательства врачи увидели под десной пациента 232 новообразования различных размеров.

В время операции помимо маленьких зубов размером с жемчужину хирургам пришлось удалить несколько весьма крупных образований, напоминающих по виду куски мрамора.

На тот момент это оказался мировой рекорд по количеству удаленных зубов. Раньше стоматологи удаляли за один раз не более 37.

Источник: Псковская Лента Новостей
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