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ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром

Участники террористической ячейки, готовившиеся к нападению на воинскую часть, задержаны во Владимирской области, сообщает УФСБ по Владимирской области.

Как пишет РИА Новости, по данным ведомства, деятельность террористической ячейки пресечена сотрудниками управлений ФСБ России по Владимирской области и Рязанской области. Руководителем ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», - говорится в сообщении ведомства.

Следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».