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Семью Жанны Фриске заставили полностью вернуть долг ушедшей из жизни певицы

Наследников певицы Жанны Фриске заставили вернуть долг «Русфонду». Об этом пишет РИА «Новости». Как сообщается на сайте благотворительной организации, семья ушедшей из жизни певицы полностью рассчиталась с долгом.

Источник: РИА «Новости»

«Второго августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению», - говорится в сообщении.

Помимо этого, родные артистки перевели благотворительной организации 60 тысяч рублей компенсации уплаченной фондом госпошлины.

Напомним, спор из-за средств на лечение Фриске продолжался более двух лет. По данным «Русфонда», организация перечислила на счет певицы 25 миллионов рублей, собранных на ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова, но в отчете о расходах было указано только чуть более четырех миллионов.

Родственники певицы отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 году суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу фонда более 21 миллиона рублей.

Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы «Блестящие» с 1996 года. В 2003 году она покинула коллектив и начала успешную сольную карьеру.

Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.