Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Как помыть машину бесплатно?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
100 тысяч рублей за второго ребенка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трагедия в Острове
Тень выборов
Убрать нельзя оставить
 
 
 
ещё В России и мире 01.08.2019 09:214 Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем 03.08.2019 00:250 В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией 02.08.2019 23:080 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины за вид на жительство 02.08.2019 21:300 Семью Жанны Фриске заставили полностью вернуть долг ушедшей из жизни певицы 02.08.2019 17:310 «Мир» изменят 02.08.2019 12:292 ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром
 
 
 
Самое популярное 31.07.2019 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 31.07.2019 13:2416 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 01.08.2019 10:462 Оксана Федорова удивила поклонников неуместным для морской прогулки нарядом 01.08.2019 20:177 Авиаэкипажи из Псковской области: В Красноярском крае огонь подходит к деревням, горят животные. ФОТО и ВИДЕО 01.08.2019 17:133 Смертельным исходом завершился конфликт возле одного из псковских пабов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией

03.08.2019 00:25|ПсковКомментариев: 0

Отмена роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России требует подготовительного периода от шести до девяти месяцев после подписания соответствующей «дорожной карты», заявил 2 августа министр связи и информатизации республики Константин Шульган. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава белорусского ведомства в Полоцке принимает участие в рабочем совещании с представителями РФ по отмене роуминга в Союзном государстве. В частности, стороны обсуждают «дорожную карту», в которой прописаны конкретные даты и действия Минска и Москвы в этом вопросе.

«Подписать "дорожную карту" - вообще даже звучало (на совещании - ред.), что мы сейчас готовы, к этому моменту... Получится подписать готовый документ - это будет нам в плюс. Но вместе с тем это не значит, что подписание данного документа, а завтра - решение вопроса. Это все равно подготовительный период. Звучало в обсуждении, что это от полугода до девяти месяцев, звучали сроки, что на новый год преподнесем нашим гражданам хороший подарок», - сказал министр журналистам.

По его словам, еще перед началом совещания регулирующие госорганы с обеих сторон определили положения, которые будут в «дорожной карте», и с этими «стратегическими положениями согласились операторы, которым дали возможность прийти к чему-то консолидированному».

Комментируя возможность обнуления абонентам оплаты за входящие звонки в рамках Союзного государства, Шульган обратил внимание, что «этот "ноль" возможен, когда это одно государство и один оператор». «Достигнуть его мы можем в том случае, если наши операторы будут рассматривать друг друга как операторы в рамках одного государства. Сейчас интеграционные процессы активизированы и идет обсуждение не только по вопросам связи. И в случае принятия каких-то законодательных норм этот "ноль" может стать реальным... Однако, я думаю, это будущее, (этот вопрос) требует еще дополнительной проработки», - сказал глава ведомства.

Как отметил Шульган, в нынешних условиях с коллегами из РФ удалось договориться, что первым шагом станет снижение затрат, которые входят в стоимость звонка, до того уровня, когда цена, которую платит абонент, "понятна ему и соизмерима с ценой" внутри каждого из государств. Министр пояснил, что это приведет к понятному и прозрачному формированию цены за звонок в роуминге.

Напомним, в конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября. Со своей стороны спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отмечал, что вопрос об отмене роуминга можно решить уже в 2019 году и для этого делается все возможное.

Теги: #Белоруссия #Беларусь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1080 человек
03.08.2019, 00:250 В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией 03.08.2019, 00:160 В областном комитете образования рассказали о планах на школы Дновского района 02.08.2019, 23:420 В Островском районе прошел областной фестиваль военно-исторического фольклора. ФОТО 02.08.2019, 23:260 Областные власти проверили степень готовности строящейся в Дно школы. ФОТО
02.08.2019, 23:080 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины за вид на жительство 02.08.2019, 22:580 В Пскове десантники забегом отпраздновали 89-ю годовщину ВДВ. ВИДЕО 02.08.2019, 22:280 Для всех желающих проходит конкурс на лучшее фото отремонтированной дороги в Псковской области 02.08.2019, 22:111 В Дно модернизируют местную поликлинику. ФОТО
02.08.2019, 21:513 Интерактив: Лошадиный привет псковским властям. ВИДЕО 02.08.2019, 21:300 Семью Жанны Фриске заставили полностью вернуть долг ушедшей из жизни певицы 02.08.2019, 21:101 Ко Дню археолога в Пскове ищут следы Великой улицы 02.08.2019, 20:400 В Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту
02.08.2019, 20:230 ФНС России опубликовала очередные наборы открытых данных компаний за 2018 год 02.08.2019, 20:016 Минус 96 с начала года: Куда пропадают псковские люки? 02.08.2019, 19:532 «Добрый рок» №7 - как это было 02.08.2019, 19:350 Андрей Аленичев: Политика не для меня
02.08.2019, 19:180 Фотофакт: С ограждений на псковском Мироносицком кладбище воруют калитки 02.08.2019, 19:002 Россияне жалуются на отдых в Турции 02.08.2019, 18:550 На базе ОСН в Пскове прошел военно-патриотический слет «Зубренок» 02.08.2019, 18:230 Псковского подростка подозревают в поножовщине из-за общения в соцсети
02.08.2019, 18:180 Росгидромет предупредил о росте числа опасных природных явлений 02.08.2019, 18:000 Известный российский футболист Дмитрий Аленичев в июле приезжал на свадьбу к племяннице в Псков 02.08.2019, 17:500 Облачная погода и дожди ожидаются завтра в Псковской области 02.08.2019, 17:420 В Псковскую область пытались незаконно ввезти около 40 тонн яблок
02.08.2019, 17:370 Названы российские регионы с самым высоким уровнем рождаемости 02.08.2019, 17:310 «Мир» изменят 02.08.2019, 17:231 Сторонники «Единой России» помогли организовать мастер-класс по созданию народной куклы 02.08.2019, 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь
02.08.2019, 17:130 ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове 02.08.2019, 16:590 В Пскове начался этап чемпионата России по пляжному волейболу 02.08.2019, 16:540 Городские власти поздравили псковскую семью Рябченко с золотой свадьбой 02.08.2019, 16:480 В Великих Луках отмечают День ВДВ
02.08.2019, 16:410 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отчитался о деятельности епархиальных древлехранителей 02.08.2019, 16:330 Почти на 6 млрд рублей пополнили налоговики Пскова с начала года консолидированный бюджет государства 02.08.2019, 16:300 В Пскове отмечают 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. ФОТО 02.08.2019, 16:240 Андрей Аленичев: Проблема ставок в букмекерских конторах и тотализаторов актуальна для псковского футбола
02.08.2019, 16:240 Псково-Изборский объединенный музей приглашает на интерактивную программу «Старая крепость» 02.08.2019, 16:190 Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского 02.08.2019, 16:120 Монреальский хор исполнит в Пскове возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского 02.08.2019, 16:111 В зоозащитной организации объяснили бездействие по сообщению о бездомных собаках на улице Лепешинского в Пскове
02.08.2019, 16:001 Интерактив: Приглашаем представителей прокуратуры и органов власти посетить территорию стадиона «Электрон» 02.08.2019, 15:450 «Подстрочник» с Андреем Аленичевым. ВИДЕО 02.08.2019, 15:422 «Псковэнерго» установит интеллектуальные системы учета электроэнергии на 143 трансформаторных подстанциях 02.08.2019, 15:410 Житель Дновского района обокрал местное сельхозпредприятие
02.08.2019, 15:410 В Пскове начали благоустраивать дворы по муниципальной программе. ФОТО 02.08.2019, 15:360 С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС 02.08.2019, 15:300 Власти Пскова: День ВДВ - праздник тех, кто способен защищать интересы государства и человеческую жизнь 02.08.2019, 15:290 Детского тренера превратили в уборщицу - Андрей Аленичев о зарплатах в спортшколах
02.08.2019, 15:210 Псковская полиция приглашает граждан на службу 02.08.2019, 14:484 Жители Эстонии жалуются на нашествие псковских медведей. ВИДЕО 02.08.2019, 14:470 На базе псковской дивизии прошел 58-й Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту 02.08.2019, 14:430 Арестованы администратор и пять «закладчиков» псковской наркогруппировки
02.08.2019, 14:300 ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой 02.08.2019, 14:280 За минувшие сутки со счетов псковичей похитили более 200 тысяч рублей 02.08.2019, 14:221 Ученики псковской «Школы сердечной достаточности» узнали, как сберечь почки 02.08.2019, 13:570 Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь
02.08.2019, 13:480 Областной Росреестр напоминает псковичам о прошедших изменениях в долевом строительстве 02.08.2019, 13:472 Известная актриса Юлия Пересильд: В Пскове День ВДВ всегда помнят 02.08.2019, 13:451 Андрей Аленичев: Произойдет ли объединение «Псков-747» и «Стрелы», неизвестно 02.08.2019, 13:440 Александр Котов: Мы гордимся псковскими десантниками
02.08.2019, 13:130 Участники псковского клуба «Мечта» узнали об особенностях работы кинолога 02.08.2019, 13:110 Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука 02.08.2019, 13:040 В Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах завершена регистрация кандидатов на выборах главы муниципального образования 02.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Аленичевым
02.08.2019, 13:001 За год в России проведено полмиллиона абортов - Минздрав 02.08.2019, 12:410 В Псковской области создают еще один лесной питомник 02.08.2019, 12:292 ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром 02.08.2019, 12:260 Россиянин пытался провезти через Бурачки 50 кг запчастей на миллион рублей
02.08.2019, 12:091 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» 02.08.2019, 12:050 В Великолукском районе юридическое лицо оштрафовано на 40 000 рублей за порчу земель сельскохозяйственного назначения 02.08.2019, 11:560 Комитет по ветеринарии Псковской области систематизирует типовые ошибки 02.08.2019, 11:556 Реформу системы борьбы с лесными пожарами предложил Андрей Турчак
02.08.2019, 11:490 Президент федерации футбола Пскова Андрей Аленичев станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник» 02.08.2019, 11:420 Областная библиотека представляет электронную коллекцию, посвященную Дню ВДВ 02.08.2019, 11:310 Псковское ОПФР: Расширен список профессий, дающих право на прибавку к пенсии за длительный сельский стаж 02.08.2019, 11:300 Жительница Палкинского района может получить уголовный срок за неуплату алиментов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.