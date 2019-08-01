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На несогласованной акции в Москве начались задержания

Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 3 августа.

По информации агентства, в районе Пушкинской площади были задержаны уже более десяти человек. Ранее кто-то из присутствующих на акции распылил газ.

Кроме того, как минимум десять участников задержаны на Трубной площади, оцепленной представителями правоохранительных органов.

В столичном управлении МВД России уточнили, что, по данным на 14.30, в Москве задержаны порядка 30 человек за нарушение общественного порядка.

Ранее в субботу стало известно, что полицейские задержали одного из организаторов несанкционированных акций в Москве Любовь Соболь. «Только что ее задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре», - сказал ее адвокат Иван Сустин.

Накануне, 2 августа, МВД России и Генпрокуратура призвали жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в незаконном митинге в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в городскую думу. «В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — отметили в МВД.

В тот же день стало известно, что столичная мэрия согласовала проведение в Москве двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый. Местом проведения акций указан проспект Академика Сахарова.