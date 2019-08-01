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На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек

На несанкционированной акции в центре Москвы задержано порядка 600 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», - сказали в МВД.

Как передают корреспонденты «Интерфакса», правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре Москвы.

На Бульварном кольце от площади Никитских ворот до Трубной площади людей практически нет, места массового скопления митингующих зачищены полицией. Тем не менее, на последнем участке напротив издательского комплекса «Известия» по-прежнему остается небольшая группа людей, которую полиция взяла в кольцо и вытесняет в метро.

Постепенно митингующие покидают площадь и спускаются в метро «Тверская», часть митингующих разъезжается на прибывающих к остановке автобусах. Наиболее активных митингующих полицейские задерживают и отводят в последний оставшийся на Пушкинской площади автозак.

На Трубной площади митингующих нет. Как передает корреспондент «Интерфакса», в настоящий момент там остались только представители прессы и прохожие. На площади по-прежнему находится большое количество сотрудников ОМОН, оцепление вокруг площади не снято. Однако задержания в настоящий момент уже завершены.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», большинство участников несанкционированной акции на Бульварном кольце - Чистопрудном, Сретенском и Рождественском бульварах - уже разошлись. При этом число сотрудников полиции и Росгвардии на бульварах заметно уменьшилось.

В то же время проход пешеходов с этих бульваров в сторону центра перекрыт для пешеходов бойцами Росгвардии.

На Лубянской площади, где изначально планировали провести несанкционированную акцию, обстановка спокойная, скопления граждан не наблюдается.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Предыдущая (до сегодняшней) акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека. В результате протестных акций, в частности, были задержаны: глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 10 подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.

После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Также была подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация «штаба Навального в Москве» об акции 3 августа на Бульварном кольце.

Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.