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Поезд «Сапсан» почти час простоял в пути из-за гибели зацепера

Движение поезда «Сапсан» сообщением «Санкт-Петербург-Москва» было остановлено почти на час в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги - филиала «РЖД».

«4 августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь - Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург - Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут», - говорится в сообщении.

Произошедшее в связи с этим возгорание на крыше одного из вагонов было оперативно ликвидировано. На место происшествия вызваны оперативные службы. Повреждений подвижного состава нет, отметили в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, организована доследственная проверка по факту получения смертельных травм мужчиной на скоростном поезде «Сапсан».

«По предварительным данным, 4 августа на крыше скоростного поезда "Сапсан" сообщением "Санкт-Петербург - Москва" обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также организовало Управление на транспорте МВД РФ в Центральном федеральном округе.