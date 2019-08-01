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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве

50-летняя американская певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) спустя семь лет вернулась в Москву. 4 августа она дала сольный концерт It’s my party («Моя вечеринка») на открытом стадионе «ВТБ-Арена».

Как пишет cosmo.ru, звезда не предполагала, что в этом году московское лето окажется таким холодным: в день концерта было всего +8 градусов. Впрочем, ни певицу, ни ее поклонников пасмурная погода не испугала. Джей Ло вышла на сцену в сексуальном облегающем наряде с блестками. Артистка поприветствовала московских фанатов.

От зажигательных танцев американской дивы на стадионе становилось жарко. Один из нарядов звезды не выдержал и лопнул под грудью во время выступления.