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Инстаграм-активист сжег картонного Цукерберга в знак протеста

Пользователь ВКонтакте Влад Перс выложил на своей странице видео, в котором он обвиняет основателя «Фейсбук» Марка Цукерберга в излишней цензуре. По его словам, таким образом под санкции попала его страница в «Инстаграм».

«Не так давно ФБ ужесточил цензуру в инсте и начал без предупреждения сносить все аккаунты с подозрительным контентом. В знак протеста я сделал фигуру Цукерберга и спалил ее дотла. Никакой цензуры в интернете быть не должно!» - говорится в посте Влада.

Как сообщает Mash, Влад Перс разрабатывает Инстаграм-игрушки и эффекты для сторис. А еще снимает эротические ролики с красивыми девушками. И именно аккаунт с девушками удалил Марк Цукерберг.

За это Влад публично сжег Марка в московском парке.