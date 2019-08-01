В России и мире

Опрос: почти половина клиентов риелторов в России сталкивалась с их недобросовестностью

Больше половины россиян (58%) пользовались услугами риелторов, пишет ТАСС. Из них 45% сталкивалось с недобросовестными агентами по сделкам с недвижимостью, следует из результатов опроса «Недвижимость Mail.ru».

«Среди причин недовольства - не полностью выполненные обязательства (60%), слишком большой процент от сделки (42%), некорректно составленный договор (23%), предложение квартиры, которая была [предназначена] не для продажи или не для аренды (22%)», - говорится в исследовании.

Из исследования «Недвижимость Mail.ru» также следует, что покупали жилье через риелтора 56% клиентов, продавали 57%, искали жилье в аренду 28%, 14% искали арендаторов. 36% россиян, пользовавшихся услугами агентов по сделкам с недвижимостью, отдали 2% от стоимости сделки, 31% россиян заплатил 3-5%. Больше 10% от цены сделки отдали 20% опрошенных клиентов.

Почти четверть респондентов (24%) сказали, что были недовольны работой риелторов. По словам руководителя проекта «Недвижимость Mail.ru» Елены Шлегель, негативное отношение к работе риелторов чаще всего объясняется человеческим фактором и отсутствием четких договоренностей, в том числе по объемам оказываемых услуг и размерам комиссии.

Также 45% россиян, которые уже прибегали к помощи агентов по сделкам с недвижимостью, не считают услуги риелтора необходимыми. При этом 30% клиентов намерены обратиться к агенту в будущем, четверть на этот вопрос ответила отрицательно, еще 45% опрошенных не уверены в своем решении.

Опрос проводился проектом «Недвижимость Mail.ru» с 24 по 31 июля 2019 года. Всего в нем приняло участие почти 6 тыс. человек.