В России и мире

Исследование показало, что только 57% россиян работают по специальности

Более половины опрошенных россиян - около 57% - работает по профессии или смежной специальности. Об этом говорится в распространенном во вторник июльском «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития, пишет ТАСС.

«По специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работает 56,8% опрошенных», - свидетельствуют данные мониторинга.

Также, по данным исследования, 11% респондентов имеют образование высокого качества. «Еще 34% имеют образование, качество которого можно оценить выше среднего. «Таким образом, с точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, более 40% населения вполне конкурентны на рынке труда», - отмечается в исследовании.

Однако более половины респондентов имеют образование среднего или низкого качества, которое вынуждает их обладателей выбирать на рынке труда такие специальности, которые не требуют особых компетенций, говорится в исследовании.