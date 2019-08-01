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Австралийские ученые предлагают использовать бактерии для регулирования популяции комаров

Бактериологи из Мельбурнского университета, проводившие исследовательские работы в составе международной группы ученых, предлагают новый способ для регулирования популяции комаров. Как сообщает во вторник пресс-служба вуза, вместо пестицидов и аэрозолей австралийские ученые намерены использовать специальную бактерию и низкие дозы радиации, сообщает ТАСС.

Как отмечается, комар, известный как азиатский тигр (Aedes albopictus), за последние годы приспособился к умеренному климату. В университете Мельбурна, используя международные наработки, комаров облучают, заражают бактерией вольбахии и выпускают в природу. Как отмечают профессор Ари Хоффман и доктор Том Шмидт, возглавляющие кафедру бактериологи вуза, вольбахии отлично показали себя, во время первых испытаний в китайской провинции Гуанчжоу. «Сегодня мы знаем, как бороться с комарами, и бактерии, похоже, дают нам ключ к регулированию их численности и контролю над распространением лихорадки Денге, вируса Зика и других заболеваний », - говорит профессор Ари Хоффман.

«Работа по подавлению диких популяций путем введения туда комаров, зараженных вольбахией, достаточно сложна, однако в нашем новом исследовании мы, похоже, нащупали правильный путь и даже успешно провели первые испытания на площадках наших китайских коллег, в провинции Гуанчжоу, пострадавшей от нескольких вспышек лихорадки Денге, вызванных комарами. Здесь мы объединили два существовавших ранее подхода: облучение комаров низкими дозами радиации и инфицирование вольбахией, что принесло неожиданно хороший результат: популяция комаров сократилась более чем на 95%», - отметил ученый.

По словам исследователей, полученные результаты удалось повторить и в Австралии, так что теперь у ученых есть альтернатива пестицидам для борьбы с комарами. Впрочем, они добавляют, что метод борьбы с насекомыми еще не проверен временем и не ясно, можно ли с его помощью совсем избавиться от опасных захватчиков. «Следует учитывать, что даже избавленные от комаров регионы могут быть освоены ими вновь, поскольку инвазивные вредители очень успешны в захвате новых территорий. Так что шаг номер два - изучение путей и способов миграции комаров, для того, чтобы препятствовать их повторному распространению», - отметил доктор Том Шмидт.

Вольбахии - бактерии - симбиоты насекомых. Были впервые обнаружены в 1924 году у обыкновенного комара. Вольбахиями заражено около 20% всех видов насекомых. Среди основных последствий инфицирования - дегенерация эмбрионов и изменение хода развития яиц, приводящее к появлению в потомстве исключительно самок.