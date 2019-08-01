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Школьники - победили международных олимпиад будут получать премии в 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что победившие на международных олимпиадах школьники с этого года будут получать премии в 1 млн рублей, пишет ТАСС.

«Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, - 1 млн рублей, - рассказал глава государства на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех». - За серебро - 500 тыс. рублей, за бронзу - 400 тыс. рублей. Путин заметил, что выпускники «Сириуса» в 2018 году завоевали 33 из 38 медалей на международных олимпиадах.

По словам российского лидера, принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности.

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Путин отметил, что в «Сириусе» прошли обучение также более 4,3 тыс. педагогов из разных регионов РФ, в том числе для работы в региональных центрах, которые объединятся в единую систему выявления и развития способностей детей. «Мы стремимся к тому, чтобы «Сириус» становился настоящим созвездием, чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой страны», - подчеркнул глава государства.