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Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге

Власти Филиппин объявили во вторник о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения страны Франсиско Дуке, выступившего по национальному телевидению.

Как пишет ТАСС, число случаев заражения лихорадкой денге, которая передается с укусами комаров, почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. С начала января по 20 июля 2019 года на Филиппинах зарегистрированы 146 тыс. случаев заболевания денге, что на 98% больше, чем за тот же период 2018-го. В этом году 622 человека в стране умерли от этого заболевания, что почти в два раза больше, чем за аналогичный прошлого года.

Дуке пояснил, что чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией была объявлена, чтобы позволить местным органам власти использовать резервные финансовые фонды для борьбы с лихорадкой денге.

Издание отмечает, что для борьбы с эпидемией денге президент Филиппин Родриго Дутерте рассматривает возможность снятия запрета на использование вакцины Dengvaxia, применение которой было приостановлено в связи с данными о возможных побочных эффектах.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, а в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, порой смертельные формы.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причисляет денге к одной из 10 главных угроз для здравоохранения в 2019 году.